雄鷹新球季洋投都先發類型 謝葆錡是後援人選

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（中央社記者謝靜雯高雄13日電）備戰新球季的中華職業棒球大聯盟台鋼雄鷹隊本季洋將5投1野，雄鷹總教練洪一中今天表示，目前洋投都找先發型，希望本土投手撐起後援，點名謝葆錡是期待人選。

本土投手撐起後援部分，洪一中說，還是要透過春訓、練習賽與上半賽季觀察才確定，目前沒有最合適人選，但球隊今年派人到澳洲棒球聯盟磨練，謝葆錡也參加，就是希望謝葆錡成長。

他說，謝葆錡的指叉球不錯，只要投得準，打者揮空率高，但如果效果不好，也可能視情況調整，再讓洋投移往後援。

雄鷹新球季洋將網羅曾效力中職的左投艾士特（Eric Stout）後，還有洋砲魔鷹（Steven Moya Mercedes），日本籍投手小野寺賢人、吉田一將，美國籍右投後勁（Bradin Hagens）與石萬金（Spenser Watkins）。

洪一中表示，去年首個一軍賽季主要著重本土球員成長，今年球季要拚季後賽不是不可能，洋投戰力很重要，也從各隊洋將先發場次比例就可看出企圖心，有機會當然就會投入更多資源。

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雄鷹新球季一軍投手統籌教練為橫田久則，原二軍助理投手教練葉詠捷調整為一軍牛棚教練，原一軍投手教練蕭任汶、牛棚教練沈柏蒼調整為二軍教練，原二軍助理投手教練福永春吾調整為育成部門教練。

洪一中說，橫田久則一、二軍都待過，投手群掌握度高，很有經驗，讓橫田久則上一軍、把投手群交給橫田久則負責很放心。（編輯：李明宗）1140113