旅日高爾夫好手陳清波逝世 享耆壽93歲

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（中央社記者戴雅真東京21日專電）日本職業高爾夫協會今天表示，台灣淡水出生、旅居日本的高爾夫好手陳清波14日因為敗血症逝世，享耆壽93歲。

日媒Sponichi Annex報導，陳清波1931年10月1日出生於台灣淡水，17歲開始接觸高爾夫，1951年首度赴日，在靜岡縣的川奈酒店高爾夫俱樂部學習。1959年，他加入埼玉縣的東京高爾夫俱樂部，正式把活動舞台移至日本。同年，他首次參加日本公開賽並拿下優勝，職業生涯有12個常規賽冠軍頭銜。

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陳清波以台灣代表身分11次參加世界盃比賽。1963年起，他連續6年參加美國高球名人賽並全部晉級，最佳成績是1963年的第15名。1981年，他贏得50歲以上選手參賽的日本銀髮族職業高爾夫錦標賽冠軍，之後也在相關賽事多次取得優勝。

此外，陳清波把自己的高爾夫理論整理出版「近代高爾夫」一書，成為許多高球選手的必讀聖經。1978年，陳清波歸化日本籍，日本名清水泰行。2014年，他因為卓越成就進入日本職業高爾夫名人堂。（編輯：張芷瑄）1140121