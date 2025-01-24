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印尼羽球大師賽 許玟琪、宋碩芸前進女單4強

2025/1/24 21:06（1/24 21:48 更新）
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台灣羽球女將許玟琪（圖）24日在印尼大師賽的女單8強戰，以18比21、21比17、21比14逆轉地主好手瓦爾達妮，寫下生涯首度晉級世界羽球聯盟超級500系列賽事的女單4強。（中央社檔案照片）
台灣羽球女將許玟琪（圖）24日在印尼大師賽的女單8強戰，以18比21、21比17、21比14逆轉地主好手瓦爾達妮，寫下生涯首度晉級世界羽球聯盟超級500系列賽事的女單4強。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳容琛台北24日電）台灣羽球女將許玟琪今天在印尼大師賽的女單8強戰，以18比21、21比17、21比14逆轉地主好手瓦爾達妮，與另名台將宋碩芸攜手晉級女單4強。

世界排名29的台灣女將許玟琪，本週征戰世界羽球聯盟（BWF）超級500系列的印尼大師賽，隨著昨役拍落世界排名第8的泰國女將李美妙，順利前進女單8強，今天則與地主好手瓦爾達妮（Putri Kusuma Wardani）正面交鋒，爭取躋身4強之列，過去兩人只有2度對戰，各握有1勝。

此役首局許玟琪一度取得領先，不過隨即遭遇對手一波連續得分攻勢，並以7比11進入技術暫停，在追分未果的情況下，只能以18比21讓出，所幸經過短暫的調整，許玟琪在次局逐步找回節奏，尤其在技術暫停後擴大領先優勢，成功以21比17扳平比分。

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進入決勝第3局，許玟琪與對手陷入膠著戰，靠著後段連得5分的氣勢，一舉奠定勝基，最後再以21比14上演逆轉勝，達成生涯首度晉級超級500系列賽事的女單4強的紀錄，接下來將與韓國女將沈有振爭奪冠軍戰門票。

至於另名台灣女將宋碩芸今天同樣在女單8強上陣，最後花費將近50分鐘，以21比16、22比20力退越南好手阮垂玲，也如願挺進女單4強，下一場將挑戰泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon）。（編輯：陳政偉）1140124

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