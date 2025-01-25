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印尼羽球大師賽 王子維不敵克里斯蒂無緣冠軍戰

2025/1/25 19:18
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（中央社記者黎建忠台北25日電）台灣「羽球王子」王子維，今天在BWF超級500的印尼羽球大師賽男單4強，和地主名將克里斯蒂鏖戰1小時，仍以18比21、22比24落敗，無緣繼2019年後再闖冠軍戰。

世界排名第26名的王子維，賽前對上世界第3的印尼好手克里斯蒂（Jonatan Christie）交手17次，取得8勝9敗的戰績，不過近期交手苦吞3連敗。

首局開打王子維雖一路落後，但分數都沒有被拉開，只可惜追到15比15平手時，在非受迫的情況下自己連續出現2次控球失誤，分別一次掛網、一次出界，讓克里斯蒂藉此連得4分，氣勢此消彼長，只得拱手讓出首局。

第2局比賽前段王子維保持著小幅領先，但克里斯蒂追到8比8平手後，靠著一記貼著網帶的幸運翻網球，讓他取得全場首度9比8領先，並打出氣勢以11比8進入技術暫停。

短暫休息過後，克里斯蒂刻意帶快比賽節奏，自己也加快擊球速度，讓王子維疲於奔命，大多都處於被動防守的狀態，加上全場球迷一面倒加油聲，讓克里斯蒂率先取得20比15的5個賽末點。

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王子維沒有放棄，持續穩紮穩打，加上克里斯蒂自己出現3次失誤，順利化解5個賽末點，雙方戰成20比20平手。

只可惜王子維在22比23落後時，一次前場的回球出界，還是沒能上演逆轉秀，以直落2敗給克里斯蒂。（編輯：林恕暉）1140125

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