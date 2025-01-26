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古林睿煬赴火腿基地訓練 投手教練感受到認真個性

2025/1/26 17:57
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（中央社記者謝靜雯台北26日電）投手古林睿煬展開旅外生涯加盟日職火腿隊，今天首度赴二軍基地報到，早上8點半就展開訓練，投手教練加藤武治感受到古林睿煬認真的個性。

24歲投手古林睿煬原本效力中職統一7-ELEVEn獅隊，去年季後行使旅外自由球員權利加盟日職北海道日本火腿鬥士隊，展開旅日生涯。

古林睿煬22日啟程赴日本備戰新賽季，今天也首度現身位於千葉的二軍基地，根據日媒報導，古林睿煬早上8點半球場都還沒其他人時就開始活動，在二軍總教練稻葉篤紀到場視察前，已經進行到約40公尺距離的傳接球練習。

投手教練加藤武治也感受到古林睿煬認真的個性，向日媒表示，本來聽說從9點開始練習，沒想到看到他已經在傳接球。

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古林睿煬沒有多做休息，接著又做重量、衝刺等訓練，根據日媒描述，球團相關人員觀察古林睿煬傳接球動作也給予好評。

古林睿煬與火腿簽下簽下3+1年合約，今年春訓被分在一軍，預計在3月火腿來台交流賽扛1場先發，3月1日將對上前東家獅隊。（編輯：林恕暉）1140126

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