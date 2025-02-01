台維斯盃網賽 台灣隊0比4遭美國隊淘汰

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（中央社台北1日綜合外電報導）台灣隊今天確定在國際男網錦標賽台維斯盃（Davis Cup）總決賽資格賽首輪以0比4遭美國隊淘汰。何承叡和吳東霖的雙打組合今天丟掉第3點後，第4點出戰的黃琮豪也在單打賽落敗。

路透社報導，台灣隊在昨天賽程以0比2落後美國隊後，美國隊今天派出的2024年巴黎奧運男雙銀牌組合芮姆（Rajeev Ram）和克拉查克（Austin Krajicek）在台北市舉行的比賽以6比4、7比6（7比4）擊敗何承叡與吳東霖這對搭檔，在5戰3勝賽制中確定晉級第2輪。

克拉查克在賽後表示：「我們很幸運能在（今天）第1場比賽就完成（晉級）任務，我們把我們的發球顧得非常好。」

而在第4點的單打賽，黃琮豪也不敵整場比賽展現豐富經驗的麥唐納（Mackenzie McDonald），最後以2比6、3比6吞敗。

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台維斯盃總決賽資格賽首輪共有26隊參賽，爭取進入9月的第2輪比賽，屆時美國隊將對戰已在首輪擊敗韓國隊的捷克隊。

去年台維斯盃亞軍荷蘭隊也將在第2輪加入競賽，屆時將有7組比賽，勝出者將11月的決賽與地主隊義大利組成最後8強。（譯者：張正芊）1140201