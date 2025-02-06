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HBL菜鳥黃翊蓁轟31分 永仁勝普門有望重返4強

2025/2/6 17:16（2/6 17:51 更新）
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113學年度HBL高中籃球聯賽持續展開，永仁高中（圖）6日靠菜鳥黃翊蓁狂轟31分、15籃板，在8強第2戰以77比51扳倒普門中學取得2連勝，有望重返4強行列。（高中體總提供）中央社記者陳容琛傳真 114年2月6日
113學年度HBL高中籃球聯賽持續展開，永仁高中（圖）6日靠菜鳥黃翊蓁狂轟31分、15籃板，在8強第2戰以77比51扳倒普門中學取得2連勝，有望重返4強行列。（高中體總提供）中央社記者陳容琛傳真 114年2月6日
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（中央社記者陳容琛新北6日電）HBL高中籃球聯賽永仁高中今天靠著菜鳥黃翊蓁狂轟31分、15籃板，在8強第2戰以77比51扳倒上季亞軍的普門中學，不僅進帳2連勝，有機會重返4強。

已經連續兩季未能挺進4強的傳統強權永仁，本季在預賽表現跌跌撞撞，所幸在關鍵的外卡戰取勝，如願搶下8強門票，全隊也決定農曆新年假期留在學校集訓，專注備戰8強。

昨役扳倒衛冕軍北一女中後，永仁今天再迎戰上季亞軍的普門，在菜鳥黃翊蓁攻下全場最高31分，外帶15籃板的領軍下，搭配陳薇涵貢獻「雙10」16分、10籃板、6助攻，早早取得大幅領先，最後也以26分之差搶下勝利，有機會重返4強行列。

8強接連扳倒上季的冠、亞軍球隊，永仁教練時超傑接受媒體聯訪時認為，球員在心態上失去以往的強悍，因此本季從外卡出線是很大幫助，讓球員重新調整心理狀態，加上昨天打敗北一女，對球員信心調適達到另外一個層次，後面比賽更能放開來打，「我希望每個人都有機會發揮，達到點點開花的方向。」

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高一的黃翊蓁即穿上屬於自己的HBL球衣，時超傑指出，她的手感很好，尤其優勢是手掌很大、臂展夠長，只要搭配腳步、更多的進攻手段，未來絕對是球隊的重要戰力。

黃翊蓁笑說，比賽一開始有點緊張，不過看到自己計分板上的高得分後，緊張情緒立刻一掃而空，最後取得生涯新高31分，她透露對「新人后」順其自然，「但今天拿到這麼高分，當然會想要爭取。」（編輯：李亨山）1140206

永仁
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