高中木棒聯賽32強13日開打 穀保平鎮代表先「嗆聲」

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（中央社記者謝靜雯台北10日電）113學年度高中木棒聯賽第2階段32強賽事將於13日開打，今天記者會上要挑戰3連霸的穀保家商代表古定玄和平鎮高中代表江庭毅先「嗆聲」，古定玄求表現拚選秀，江庭毅想拚個人獎。

高中棒球聯賽（木棒組）賽事農曆年前1月3日開打，晉級第2階段32強賽事球隊今天出席賽事記者會，喊出口號「球場上見」。

上屆冠軍戰由穀保家商與平鎮高中交手，穀保家商奪冠完成連霸，今天記者會上兩隊也互相喊話，平鎮高中代表、高三捕手江庭毅表示最想對上今天有出席記者會的穀保代表高三外野手古定玄，古定玄也喊話最想對決平鎮，「我們要挑戰3連霸，他們是最強的對手。」

江庭毅是去年亞洲青棒賽國手，他笑說會喊古定玄的名字主要是因為他有出席記者會，稱讚古定玄打擊很穩、守備範圍大、腳程很快，古定玄則表示，江庭毅算是這屆捕手中最好的，守備功力很讚。

江庭毅稱讚古定玄腳程快，被問起有沒有被盜過壘，古定玄馬上想到玉山盃有成功盜壘，江庭毅則笑回：「那算是平手」，因為是經過重播輔助判決，古定玄則喊話木棒聯賽要再盜一次。

兩隊上次在全國賽事黑豹旗冠軍戰交手是穀保搶勝，江庭毅表示，再次碰頭應該也是五五波，古定玄提到，不只這兩隊，其實現在大家實力都很平均、都有機會。

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江庭毅希望高中最後一次木棒聯賽帶領大家拿下最好成績，個人表現穩扎穩打、拚最佳捕手獎，古定玄目標球隊3連霸、將冠軍錦旗留在學校，也希望畢業可以拚中職選秀。

木棒聯賽第2階段場場賽事都有轉播，24強將於21日開打，冠軍戰將於28日在嘉義市立棒球場舉行。（編輯：李亨山）1140210