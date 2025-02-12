EASL國王先發5人包辦全數得分 教頭：不正常現象

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（中央社記者黃巧雯台北12日電）新北國王今天東亞超級聯賽（EASL）歷經二度延長，以106比96扳倒馬尼拉電氣，國王先發5人包辦全數得分，總教練萊恩表示，儘管這不是正常現象，但其他球員也有做出別的貢獻。

新北國王今天東亞超級聯賽（EASL）在主場天母體育館迎接來訪的馬尼拉電氣，儘管陣中球星林書豪因大腿拉傷缺陣，國王歷經二度延長激戰後勝出，搶下B組最後一張4強門票。

國王洋將奧帝（Austin Daye）在第4節末段飆進關鍵三分球，成功延長戰線，奧帝賽後接受聯訪時透露，當下出手時就覺得有機會會進，很幸運有這個機會，幫助球隊打進延長賽，最終才能贏下比賽。

不過，弔詭的是，國王今天團隊拿下106分，全數集中在先發5名球員身上，板凳球員得分掛蛋。總教練萊恩（Ryan Marchand）表示，這不是一個正常現象 ，但全隊都打得非常拚，即使沒有得分球員，也有做出別的貢獻，努力幫助球隊贏球。

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林書緯今天第4節與對手相撞，造成右眼眉角撕裂，經治療後回到場上連續飆進三分球，幫助球隊打出氣勢，賽後前往醫院就醫。萊恩開玩笑地說：「林書緯可能覺得林書豪之前受傷戴頭帶很酷，想跟他一樣。而林書緯在下半場犯了一些錯誤被換下來，在重新回到場上後馬上做出貢獻、投進關鍵進球，帶領大家贏得勝利。」

距離3月7日在澳門登場的4強賽，還有3週多的時間，在達成季前設定晉級4強目標後，萊恩表示，在備戰4強賽前，會先讓球員休息一下。（編輯：方沛清）1140212