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費雪刷新男子田徑室內5千公尺成績 1週改寫2項紀錄

2025/2/15 20:49
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（中央社波士頓14日綜合外電報導）美國選手費雪今天在波士頓大學（Boston University）赫默瑞（David Hemery）情人節邀請賽中，打破室內男子5000公尺比賽的世界紀錄，一週前他才締造室內3000公尺的新紀錄。

路透社報導，費雪（Grant Fisher）以12分44秒09的成績，打破衣索比亞選手貝寇爾（Kenenisa Bekele）於2004年創下的12分49秒60世界紀錄。

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現年27歲的費雪去年在巴黎奧運包辦男子5000公尺及10000公尺的銅牌，8日參加紐約米爾羅斯（Millrose Games）室內田徑賽，刷新室內3000公尺的世界紀錄。

法國選手格雷西爾（Jimmy Gressier）以12分54秒92成績獲得第2名，打破西班牙選手賈西亞（Alberto Garcia）保持的歐洲室內5000公尺紀錄，也改寫他先前在這個項目創下的法國國家紀錄。（譯者：王嘉語/核稿：曹宇帆）1140215

#巴黎奧運
#法國
#西班牙
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