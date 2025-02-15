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木棒聯賽張育豪敲3安普門勝平鎮 盼再拚青棒國手

2025/2/15 22:14（2/15 22:41 更新）
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113學年度高中棒球聯賽（木棒組）展開第2階段賽事，普門中學15日交手平鎮高中，普門張育豪（紅衣者）單場3安，其中包括關鍵清壘三壘打助隊超前比數、搶下重要一勝。（學生棒球運動聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年2月15日
113學年度高中棒球聯賽（木棒組）展開第2階段賽事，普門中學15日交手平鎮高中，普門張育豪（紅衣者）單場3安，其中包括關鍵清壘三壘打助隊超前比數、搶下重要一勝。（學生棒球運動聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年2月15日
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（中央社記者謝靜雯台北15日電）高中木棒聯賽第2階段賽事普門中學今天與平鎮高中交手，普門張育豪敲出清壘三壘安打幫助球隊超前比數，率隊以8比4搶下重要1勝，張育豪單場3安，目標再拚青棒國手。

113學年度高中棒球聯賽（木棒組）第2階段32強賽，平鎮高中、普門中學昨天都搶下勝利，今天兩隊碰頭，普門1局上靠著張育豪安打以及對手失誤先得2分，平鎮1局下扳平比數。

3局下平鎮靠著巫宏威安打再添2分，普門4局上開啟一波攻勢，廖子耀敲出三壘安打先得1分，接著平鎮出現保送、失誤，張育豪補上清壘三壘安打一棒超前，普門單局進帳4分，6局上再追加2分，拿下最後勝利。

普門教練石弘傑表示，在立德盃時就曾贏過平鎮，今天相信球員，希望他們建立信心，建功的張育豪近況不錯，他也是去年亞洲青棒錦標賽國手，對平鎮投手球路熟悉，也有適時發揮，雖在高二曾經歷小低潮，但自我要求高，教練團也有慢慢幫他重拾信心。

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高三張育豪今天扛第4棒、擔任先發捕手，單場敲3安，包括一壘、二壘、三壘安打，另有1次觸身球保送，為勝利打點。張育豪說，昨天全隊一起看影片情蒐，對戰平鎮心情很興奮，4局鎖定對方失投球攻擊，「其實我過年回來調整不好，教練團一直鼓勵我要平常心。」

被問起高中畢業後的打算，張育豪表示，先把木棒聯賽打完再跟家人、教練討論，希望打出好成績給學校跟佛光山，多鼓勵學弟，今年還有機會拚U18國手，也是目標之一。（編輯：龍柏安）1140215

張育豪
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