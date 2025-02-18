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林鉑濬加盟美職水手隊 球探長期觀察印象深刻

2025/2/18 10:36（2/18 10:50 更新）
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台灣旅美棒球好手林鉑濬。（中央社檔案照片）
台灣旅美棒球好手林鉑濬。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊啟芳台北18日電）美國職棒西雅圖水手隊今天為台灣旅美好手林鉑濬舉辦加盟記者會，18歲的林鉑濬與水手隊簽下超過新台幣1800萬元合約，台灣區球探江奕昌表示，水手隊的球探都對林鉑濬印象深刻。

剛從鶯歌工商畢業的18歲火球男林鉑濬，去年在U18亞洲青棒錦標賽冠軍戰後援4.1局無失分，幫助台灣隊奪下睽選17年的冠軍金盃，並獲選賽會最有價值球員。林鉑濬多次在國內外賽事繳出好表現，讓他最終獲得美國職棒西雅圖水手隊的青睞。

林鉑濬與水手隊簽下總額約55萬美元（約新台幣1806萬元）、含獎學金8.5萬美元（約新台幣277萬元）的合約，成為水手隊史第13名台灣球員，也是繼劉致榮加盟波士頓紅襪、徐翔聖加盟日職養樂多燕子後，第3名成功旅外的鶯歌工商球員。

西雅圖水手隊台灣區球探江奕昌表示，「我們觀察林鉑濬很長的時間，他是一位相當成熟的選手，在場上頭腦清晰，且他的變化球速差大、進壘變化較晚，容易讓打者混淆。」

江奕昌指出，期望林鉑濬加入球隊後，保持自信心，持續增進武器球的威力，相信能在美國職棒有好的發展。

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江奕昌提到，其實在當球探之前、林鉑濬高一時就有跟他接觸到，「對他展現出來的特質印象深刻，知道他以後會是很了不起的選手。」

水手隊球團方面，江奕昌指出，水手隊對林鉑濬長期觀察，「陸續派其他球探觀察他的表現，看過他的球探都對他的身手印象深刻，投球型態符合球團的宰制好球帶投球哲學。」（編輯：張雅淨）1140218

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