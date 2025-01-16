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18歲右投林鉑濬將加盟美職水手隊 曾獲亞青MVP

2025/1/16 13:18（1/16 13:43 更新）
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18歲棒球好手林鉑濬。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊啟芳台北16日電）根據外國媒體報導，18歲棒球好手林鉑濬將加盟美國職棒西雅圖水手隊，自鶯歌工商畢業的林鉑濬身高180公分，最快球速達154公里，去年亞青賽繳出好投、帶領台灣隊奪下冠軍。

外媒記者羅梅洛（Francys Romero）今天在社群媒體發文表示，18歲台灣右投林鉑濬準備與西雅圖水手隊簽約，簽約金為35萬美元（約新台幣1155萬元），簽約儀式將會在下週舉行。

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林鉑濬畢業自鶯歌工商，參加過2022年、2023年U18世界盃棒球賽以及去年的U18亞洲青棒錦標賽，高中連續3年都當選國手。林鉑濬在去年的亞青賽冠軍戰對日本後援投4.1局被敲出5支安打，投出4次三振、1次保送，無失分，幫助台灣隊奪冠、獲選賽會MVP。

之前林鉑濬受訪時曾表示，經過國際賽磨練後自己比較不會怯場，畢業後的目標就是旅外，如今夢想成真。（編輯：龍柏安）1140116

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