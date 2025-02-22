兄弟女外籍教練莎菈到場關心WBCQ 點各隊實力接近

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（中央社台北22日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）今天進入第2天賽程，中職中信兄弟外籍打擊教練莎菈也來到台北大巨蛋觀戰，為兄弟的球員教練加油，她也提到這次資格賽各隊的實力都很接近。

莎菈（Sarah Edwards）是中職史上首名女性打擊教練，今天WBCQ午場由西班牙對上尼加拉瓜的賽事就到場觀看。談到昨天台灣隊以5比12不敵西班牙，莎菈表示，這幾年西班牙棒球有飛躍性的成長，「這也是他們進步成果的展現。」莎菈也指出，今天晚上會為兄弟的球員像是宋晟睿、高宇杰加油。

昨天台灣隊的陳傑憲、吳念庭都有提到，大聯盟版本的計時秒數對選手來說造成不小影響，對此莎菈說：「最好的解決方法，就是球與球之間馬上去做調整，之前在海外打球其實也是有這樣的經驗。」

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台灣隊今天晚上要與南非隊交手，南非隊陣中也有莎菈的朋友，對於南非隊的陣容，她說：「南非是有老將、也有年輕球員組成的球隊，昨天南非可以跟尼加拉瓜可以打到延長賽，代表這次資格賽各隊實力都很接近。」

之前莎菈並沒有在室內巨蛋球場打球的經驗，她直呼，大巨蛋的氛圍、環境都很好，今天到球場看球時，在場外也被很多球迷認出來，「台灣球迷真的很熱情。」（編輯：龍柏安）1140222