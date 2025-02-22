林昀儒逆轉勝黃友政 桌球亞洲盃挺進4強

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（中央社記者黎建忠台北22日電）台灣桌球一哥林昀儒今天在桌球亞洲盃男單8強，克服2比3落後，靠著「甩尾」連拿2局，以4比3逆轉勝中國選手黃友政，如願挺進4強。

世界排名14的林昀儒在今年中國深圳舉辦的桌球亞洲盃狀態神勇，分組預賽以1局未失的強勢表現拉出3連勝，以分組第1之姿晉級16強淘汰賽。

今天稍早登場的男單16強，林昀儒以再以3比0橫掃日本17歲小將松島輝空、順利晉級8強，接著遭遇世界排名54的地主中國選手黃友政，這也是兩人首度交鋒。

這場對決戰況激烈，前5局打完林昀儒一度陷入2比3落後，所幸關鍵第6局他在6比5領先時連拿3分，成功拉開領先差距，以11比8還以顏色，也把戰局扳平。

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決勝局林昀儒再次克服2比4落後，一口氣連拿5分後來居上，但對手很快回穩再將比分扳平，林昀儒在9比9平手之際頂住對手反撲，一口氣連拿2分順利「關門」。

桌球亞洲盃台灣過去在男單僅拿過3面銅牌，包括「桌球教父」莊智淵曾在2022年與2013年兩度鍍銅，以及蔣澎龍在2006年拿下一面銅牌。（編輯：李亨山）1140222