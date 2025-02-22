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杜拜女網賽女雙決賽 謝淑薇不敵澳網冠軍再度飲恨

2025/2/22 23:01
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（中央社記者黎建忠台北22日電）台灣網球女雙好手謝淑薇和拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科今天在杜拜女網賽冠軍戰，以6比7（5）、4比6不敵「美捷組合」湯生和斯尼科娃，也是繼今年初澳網女雙決賽碰頭後再度飲恨。

捷克斯尼科娃（Katerina Siniakova）與美國湯生（Taylor Townsend），上個月才在澳洲網球公開賽聯手稱后，這次杜拜網賽兩人榮膺頭號種子，而謝淑薇與奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）則名列第3種子，兩組人馬繼澳網女雙決賽後再次上演巔峰對決。

謝淑薇與奧斯塔朋科首盤沒能把握6比5領先，不僅被對手化解3個盤末點戰成6比6平手；進入搶7大戰後，謝淑薇與奧斯塔朋科又在5比4領先優勢下連丟3分，以5比7失守。

「美捷聯軍」湯生與斯尼科娃首盤化險為夷後氣勢大振，在連破對手2個發球局下，很快取得5比2的大幅領先。

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不過謝淑薇與奧斯塔朋科拒絕投降，在第8局如願破發成功先追回1局，接著又順利保發追到4比5，只可惜第10局「美捷聯軍」的發球局不給任何機會，直接連拿4分，如願帶走勝利。

台灣網球名將謝淑薇和搭檔奧斯塔朋科在杜拜網賽這場世界女子職業網球協會（WTA）千分等級大賽一路過關斬將、挺進壓軸決賽，可惜最後仍與冠軍失之交臂。（編輯：龍柏安）1140222

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