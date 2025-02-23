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WBCQ李東洺臨危受命 在全場觀眾下熱身很緊張

2025/2/23 17:57
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（中央社記者楊啟芳台北23日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊李東洺昨天在完全沒有熱身的情況下臨危受命登板，他今天笑說，在3萬多名觀眾下熱身很緊張，身體也沒有準備好，「要跟（江）國豪學習。」

台灣隊昨天與南非隊交手的賽事，先發投手沙子宸繳出2.2局好投，不過在3局下2出局時因為雙腿抽筋而臨時退場，臨危受命的李東洺中繼投1.1局，被敲出3支安打、失掉1分。

李東洺今天表示，昨天才剛走進牛棚準備熱身，就接到要上場的電話，他笑說：「電話來不是『東洺熱身喔』，而是『東洺上去熱身喔』。」李東洺指出，因為當時陳柏毓已經在熱身，所以自己都還穿著外套，「可能是因為他需要一點準備時間。」

這次在台灣隊，李東洺的定位本來就是長中繼，所以他提到，一直都有心理準備，只要先發投手有點狀況就會開始準備，「昨天是子宸投觸身之後，就馬上走進去牛棚看一下狀況，心裡準備好了、但身體還沒準備好。」

與李東洺同樣來自富邦悍將的江國豪熱身也很快，去年在世界12強棒球賽扮演類似角色，最後被封為「萬能右腕」，李東洺笑說：「要跟國豪學習，我們球隊（悍將）都滿有這種技能的。」

李東洺也直呼昨天熱身時很緊張，他笑說：「很多人看我熱身、很可怕，也可能是因為滿緊張的，身體感受沒有那麼好。」

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李東洺坦言，丟完第1顆球後就發現自己還沒熱好，「但是沒辦法已經開始了。」等到第3局結束後，李東洺指出，馬上就重新熱身，把該做的操做完，「所以第2局速度有稍微快一點，但還是沒有很理想。」

經過這次經驗，李東洺指出，可能還要再去找應對方式，「因為也是第一次。」他表示，昨天在場上投起來感覺手有點緊繃，沒辦法流暢地把動作做完整，今天早上起床後手也很痠，「有先去防護室做一些治療，可能明天也要再做更深層休息。」（編輯：李淑華）1140223

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