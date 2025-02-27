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高中木棒聯賽張乙安完封勝 穀保拚3連霸剩一步

2025/2/27 12:58
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（中央社記者謝靜雯嘉義27日電）高中木棒聯賽穀保家商今天4強與台東體中交手，投手張乙安7局完封，率隊以3比0搶勝、晉級冠軍戰，挑戰3連霸剩一步，總教練鄭志強說，球隊實力接近，會提醒球員攻擊、守備維持穩定發揮。

113學年度高中棒球聯賽（木棒組）4強穀保家商今天與台東體中交手，比賽前半段是投手戰，穀保先發投手為張乙安，東體先發投手為陳世展，兩隊前4局打完僵持不下，都沒能拿下分數。

穀保5局下突破，靠著安打、滾地球、劉承佑內野安打、失誤先馳得點，6局下靠著觸身球保送、犧牲觸擊，2人出局後許子彥安打替球隊多添1分，再靠著失誤、暴投跑回團隊第3分。

張乙安今天完投7局，僅被敲出2支安打，投出7次三振、1次四壞保送，無失分，完投勝幫助球隊搶下重要一勝。

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穀保總教練鄭志強表示，今天的投手安排早就排定，昨天也有猜到東體今天會派出下勾投手陳世展先發，後面會接著球速快的投手黃宇昇，前幾場對手都派出怪投對戰。昨天有集合球員，針對東體兩名投手投球特性提醒，要球員不要看陳世展的投球動作，注意出手點、把球跟好即可。

鄭志強表示，今天戰術執行成功，球員比賽專注度也有提升，明天冠軍戰力拚3連霸，提醒球員無論攻擊、守備都穩定發揮，一個失誤可能就會被大量得分，現在高中各隊實力太過接近。（編輯：張雅淨）1140227

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