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雲林相隔20年再辦全運會 11種球類6/2起辦資格賽

2025/2/27 17:23（2/27 17:36 更新）
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114年全國運動會10月將在雲林登場，體育署副署長洪志昌（中）27日表示，包括籃球在內等11種需要舉辦資格賽的運動當中，以女子壘球在6月2日開打最早。中央社記者黎建忠攝 114年2月27日
114年全國運動會10月將在雲林登場，體育署副署長洪志昌（中）27日表示，包括籃球在內等11種需要舉辦資格賽的運動當中，以女子壘球在6月2日開打最早。中央社記者黎建忠攝 114年2月27日
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（中央社記者黎建忠台北27日電）114年全國運動會將於10月18日在雲林登場，包括籃球在內等11種運動種類，因報名隊伍數量超過規定，預計提前從6月2日起率先舉行資格賽。

依照規定，全國運動會球類團體競賽以各縣市選派1隊為限，如果該運動項目註冊隊伍達8隊以上，且無法於全運會會內賽期間完成所有賽程者，就必須先舉辦資格賽。

因此包括籃球、壘球、網球、羽球、排球（室內排球及沙灘排球）、軟式網球、足球、桌球、手球、棒球和曲棍球等11種運動將舉辦資格賽。

體育署副署長洪志昌表示，目前全運會仍會以於興建中的虎尾高鐵園區當作主場館、媒體中心，田徑賽事也會在此舉辦。若真的無法如期完工，屆時主場館會移到斗南高中田徑場。

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11種需要舉辦資格賽的運動當中，以女子壘球在6月2日開打最早，資格賽場地選在南投縣福興壘球場；最晚舉行的資格賽是軟式網球、足球，都是從7月12日登場。

雲林縣自從94年後再度承辦全國運動會，今年共舉辦35種運動種類，其中30種為必辦項目。體育署競技運動組組長藍坤田表示，雲林超過20年再辦全運會，體育署也會善盡督導責任，讓每2年一次的全國最大運動賽會辦得完美。（編輯：李錫璋）1140227

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