林俊易轟垮印度新秀 晉級BWF奧爾良羽球賽冠軍戰

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（中央社記者黎建忠台北8日電）台灣男子羽球好手「左手重砲」林俊易今天在BWF超級300的法國奧爾良羽球大師賽男單4強戰，以21比13、21比15擊退印度新秀薛堤，今年首度闖進冠軍戰。

世界排名第14的林俊易，今天生涯首度對上世界排名第48、19歲的印度選手薛堤（Ayush Shetty），儘管對手身高194公分，但他靠著穩定發揮，還是如願拿下勝利。

儘管雙方都是屬於力量型的重砲好手，但林俊易首局開打後，靠著快慢節奏的結合屢次破壞對手判斷，加上對手網前小球手感不佳，讓林俊易很快取得11比7的技術暫停領先。

休息過後，林俊易主動轉換節奏，再靠一波7比2攻勢奠定勝基，如願先收下首局。

第2局前段雙方失誤都過多，陷入互相拉鋸的局面，但林俊易靠著經驗，仍然先以11比9領先進入技術暫停。

重回場上後，林俊易刻意將速度和節奏加快，如願在發球前3拍壓制對手，薛堤苦無解決方法下，只能看著比數越拉越開。

林俊易先靠著一記殺球讓對手回球出界後，取得20比15的5個賽末點，接著再靠著對手放小球掛網，順利直落二收下比賽勝利。

教練馮勝杰在接受中央社記者訪問時表示，最近在調整林俊易的打法，「過去一陣子他比較專注在控制球路，導致自己後場殺球的特色打法使用率不高，所以我希望他可以打得強悍一點」。

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馮勝杰強調，對手身高夠、殺球強，所以賽前就擬定策略，「盡量用網前的小球技術壓制對手，不讓薛堤有太多起跳殺球的機會，俊易整場比賽都做得不錯，也連帶自己多了很多殺球攻擊的次數」。

現年25歲的林俊易，生涯拿過4次超級300等級的冠軍，最近一次是去年的台北羽球公開賽。他接下來冠軍戰的對手，會是法國拉尼耶（Alex Lanier）與愛爾蘭籍越南裔選手阮日（Nhat Nguyen）之間的勝方。（編輯：陳彥鈞）1140308