NBA塔特姆、布朗合轟71分 塞爾蒂克斷湖人8連勝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北9日電）尋求衛冕的美國職籃NBA塞爾蒂克，今天在主場迎戰洛杉磯湖人，靠著雙槍塔特姆、布朗合力轟下71分，終場以111比101擊敗對手，終止湖人的8連勝，也報了上次交手落敗之仇。

這場全美轉播的重要賽事，平均票價高達731美元（約新台幣2萬4000元），不但在NBA例行賽史上排名第3高，也寫下波士頓塞爾蒂克主場例行賽史上的最高平均票價。

上次交手落敗的塞爾蒂克復仇心切，上半場以58比54領先，雙方勝負關鍵發生在第3節。易籃後湖人進攻大當機，第3節單節團隊僅23投5中拿下13分，還發生6次失誤，讓塞爾蒂克一度取得超過20分領先。

終場前5分06秒，湖人靠著唐西奇（Luka Doncic）2罰俱中，一度追到4分差距，只可惜接下來未能再縮小比分，讓塞爾蒂克最終以10分之差獲勝。

湖人今天不但輸了比賽，當家球星、40歲的詹姆斯（LeBron James）還在第4節尾聲因為受傷提前退場；根據ESPN報導，詹姆斯出現腹股溝拉傷，很可能需要休息數週之久。

塞爾蒂克本季例行賽平均每場在三分線外出手48.1次、命中17.9記三分球、三分球占總得分比例都是全聯盟第1，展現高效的進攻能力。

透過 Google News 追蹤中央社

反觀自從進入1月以來，湖人20勝4敗高居聯盟第1，還是聯盟防守第1的強隊，平均讓對手投籃命中率43%排名第1、讓對手三分球命中率32%排名第2，因此這場世仇對決，等於也是矛與盾的較量。

塞爾蒂克塔特姆（Jayson Tatum）攻下40分、12籃板、8助攻，布朗（Jaylen Brown）拿下31分、6籃板、3抄截；湖人唐西奇有34分、8籃板，但全場進傳出3次助攻。（編輯：管中維）1140309