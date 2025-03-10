NBA雷納德飆進致勝一擊 快艇逆轉氣走國王

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（中央社記者陳容琛台北10日電）美國職籃NBA洛杉磯快艇今天靠著當家球星雷納德（Kawhi Leonard）砍下17分，包含終場前的致勝一擊，最後在延長賽以111比110氣走沙加緬度國王，摘下近期3連勝。

帶著2連勝氣勢的快艇在主場面對國王，隨著賽季逐漸進入尾聲，兩隊也為了卡位季後賽席次卯足全力，從一開賽即上演激戰，整場數度戰成平手、比分互有領先。

然而，在第4節結束前不到2分鐘，快艇落後達7分，眼看即將在主場斷送連勝，但當家球星雷納德、中鋒祖巴奇（Ivica Zubac）輪番挺身而出，加上主控哈登（James Harden）在關鍵時刻飆進追平一擊，幫助球隊如願延長戰線。

進入延長賽後，雙方依舊形成拉鋸戰，終場前22秒快艇仍以1分落後，不過，手握最後一波進攻，持球準備單打的雷納德控制好節奏，直到比賽剩下6秒才啟動，在多人夾擊下順利出手，沒想到，球彈了兩下後應聲入網，雷納德的致勝拋投直接終結比賽，也讓快艇以1分之差氣走國王。

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此役快艇致勝功臣雷納德攻下17分，雖然投籃命中率不佳，但把握住全場最關鍵的一球，哈登則繳出「準大三元」29分、9籃板、11助攻的成績單。

國王方面，德羅森（DeMar DeRozan）豪取全場最高31分，外帶7籃板、10助攻；拉文（Zach LaVine）貢獻30分、7籃板。（編輯：管中維）1140310