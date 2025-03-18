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NBA約基奇沒打 衛斯布魯克大三元率金塊擊退勇士

2025/3/18 13:56
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（中央社記者黃巧雯台北18日電）NBA丹佛金塊今天儘管約基奇、莫瑞都沒打，靠著高登攻下個人本季新高38分，加上衛斯布魯克繳出12分、12籃板、16助攻大三元演出，率隊以114比105擊敗金州勇士，中斷勇士7連勝。

金塊今天客場挑戰由柯瑞（Stephen Curry）領軍的勇士，迎接4天內第3場比賽，約基奇（Nikola Jokic）、莫瑞（Jamal Murray）、布勞恩（Christian Braun）3名主力都因傷缺陣，

金塊由高登（Aaron Gordon）扛起進攻重任，不僅前2節多次上演暴扣戲碼，也展現外線投射能力，3投2中，率隊上半場打完以62比50領先，且第3節手感依舊火燙，4投全中、單節獨攬12分，幫助球隊依舊維持雙位數領先。

巴特勒（Jimmy Butler）決勝節飆進三分球，率領勇士吹起反攻號角，加上倒數6分48秒靠著柯瑞2罰全中，一度追成僅剩3分差。

金塊的高登再度挺身而出，開啟一波6比0攻勢，加上衛斯布魯克（Russell Westbrook）投進三分，更是穩定軍心。

金塊的高登今天投進4顆三分球、轟下個人本季新高38分，而衛斯布魯克拿下12分、12籃板、16助攻，達成個人本季第4次大三元、位居聯盟第8，同時也是生涯第203次，持續在歷史大三元排行榜保持領先。

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至於勇士以巴特勒23分最佳，柯瑞雖拿下20分、7助攻，但也多達7次失誤，而葛林（Draymond Green）貢獻10分、6籃板，並達成生涯例行賽6000顆籃板里程碑。

勇士無緣8連勝，總教練柯爾（Steve Kerr）表示，球隊一開始就表現不好，始終沒有找到節奏，對手表現很出色，「他們贏球是實至名歸，我們不配獲得勝利，表現得太差了。」（編輯：李亨山）1140318

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