NBA柯瑞休兵 巴特勒24分領軍勇士擊敗公鹿

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（中央社記者黃巧雯台北19日電）美國職籃NBA金州勇士連2天出賽，今天主場對戰密爾瓦基公鹿，儘管招牌球星柯瑞休兵，但靠著巴特勒攻下24分，率隊以104比93獲勝，勇士本季有巴特勒在的比賽，戰績15勝2敗。

勇士昨天敗給丹佛金塊後，總教練柯爾（Steve Kerr）賽後已表達，考量柯瑞（Stephen Curry）已相當疲憊，加上為緩解其背部傷勢，今天主場對戰一役，將讓柯瑞休兵。

勇士射手波齊姆斯基（Brandin Podziemski）在缺陣5場後，今天重返賽場，直接頂替柯瑞進入先發名單，與波斯特（Quinten Post）前2節各有11分入袋，上半場打完率隊以58比44領先。

公鹿第3節庫茲馬（Kyle Kuzma）、羅培茲（Brook Lopez）連續飆進三分，趁著勇士單節出現10次失誤，一度超前比分。

勇士的巴特勒（Jimmy Butler）第3節尾聲展現製造犯規能力，3罰全中，率隊帶著2分領先進入決勝節，末節更是持續坐鎮場上、連得5分，穩定軍心，更在對手追分之際，扮演串連進攻的角色，而波齊姆斯基尾聲連續命中三分，更是關鍵，一舉澆熄對手反撲氣燄。

勇士拿下這一勝後，戰績40勝29敗，持續位居西區第6，波齊姆斯基復出首戰手感不錯，三分7投4中、斬獲17分。而巴特勒表現全面，拿下24分、8籃板、10助攻，不僅出賽36分鐘，關鍵第4節更是打滿，本季代表勇士出賽時，戰績15勝2敗，勝率超過88%。

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柯爾賽後大為讚賞巴特勒的表現，他表示，巴特勒掌控整場比賽，球隊決勝關頭戰術都是圍繞著巴特勒來執行，「他是一個非常強大的武器，也清楚自身何時須提升進攻侵略性。」

至於公鹿則有2名球員得分20分以上，庫茲馬進帳22分，「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）16投5中、拿下20分，也是本季個人首度命中率低於4成。（編輯：李亨山）1140319