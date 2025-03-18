NBA芮維斯填補詹姆斯缺口 湖人宰馬刺摘2連勝

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（中央社記者陳容琛台北18日電）美國職籃NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯持續因傷缺陣，不過芮維斯頂替火力缺口，今天面對聖安東尼奧馬刺攻下全場最高30分，率隊以125比109摘下2連勝。

日前以4連敗結束客場之旅後，湖人昨役回到主場終於止敗，今天則在主場「背靠背」迎戰馬刺，首節湖人就手握雙位數領先，並帶著14分領先進入中場休息，易籃後一度擴大分差至逾20分，早早鎖定戰果。最後湖人以16分之差摘下2連勝，重回西區前4行列，下一戰將與丹佛金塊正面交鋒。

在湖人球星詹姆斯（LeBron James）持續因傷缺陣的情況下，芮維斯（Austin Reaves）挺身而出，今天不僅飆進5記三分球，還攻下全場最高30分，外帶7籃板、6助攻，而且近4戰場均得分逼近31分，投籃命中率高達53%，近乎完美頂替火力缺口，成為「紫金軍團」保有競爭力一大關鍵。

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芮維斯賽後接受媒體聯訪時表示，無論教練要求自己做到什麼，內心只有想著獲得勝利，並稱讚隨著唐西奇（Luka Doncic）加入後，在防守端給予對手極大壓力，「只要他一上場總是能吸引很多防守者的注意力，而他在99%出賽時間裡都能做出正確判斷。」

此役唐西奇同樣繳出亮眼表現，雖然投籃命中率不佳，但仍貢獻21分、9籃板、14助攻，僅差1籃板即能達成「大三元」。面對對手的重點看管，唐西奇笑說喜歡被包夾，因為能幫助自己節省體力，同時也稱讚芮維斯是很棒的球員，「而且他在選秀會居然沒有獲得任何球隊青睞，真是太不可思議了。」（編輯：張雅淨）1140318