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NBA獨行俠大量傷兵潮 恐成本季首支被迫棄賽球隊

2025/3/16 12:18
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（中央社記者黎建忠台北16日電）根據美國職籃NBA資深薪資專家、ESPN記者馬克斯報導，受到大量傷兵以及薪資上限影響，獨行俠很可能在3月25日對籃網的比賽中，因不足出賽人數，成為本季首支被迫棄賽的球隊。

自從2月2日完成唐西奇（Luka Doncic）的交易案後，達拉斯獨行俠就陷入各種傷兵潮；厄文（Kyrie Irving）、普羅斯波（Olivier Maxence-Prosper）、艾克森（Dante Exum）等3人都因傷確定本季報銷。

另外包括戴維斯（Anthony Davis）在內的3名中鋒，雖然球隊稱傷病狀況有好轉，但仍沒有明確歸期；至於哈迪（Jaden Hardy）、瓊斯（Kai Jones）、華盛頓（P.J. Washington）等3人，同樣從3月開始也沒能出賽。

這使得目前獨行俠僅剩下8名健康可出賽的球員，其中還包括威廉斯（Brandon Williams）、愛德華茲（Kessler Edwards）2名雙向合約的球員；依規定，雙向合約的球員最多只能參加（登錄）50場NBA比賽，因此愛德華茲還能再打3場、威廉斯還能再打6場。

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這意味著愛德華茲打完接下來的3場比賽後，獨行俠就剩下7人能上場，所以到了3月25日對布魯克林籃網的比賽，就會和NBA的每場最低人數規定不符；偏偏受限於薪資上限，獨行俠也無法額外再簽下其他球員。根據NBA規則，每場比賽至少需要12名球員，替補席上至少要有8名穿球衣能上場的球員。

目前戰績33勝35敗的獨行俠，仍為居西區第10名，保有附加賽資格；除非瓊斯、華盛頓這2人能在3月25日前傷癒歸隊，否則馬克斯直接建議獨行俠「變更」球員的傷情報導，將傷兵登錄在每場的球員名單中，總比棄賽來得好。（編輯：方沛清）1140316

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