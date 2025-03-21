美媒：NBA塞爾蒂克隊易主 傳61億美元出售創紀錄
2025/3/21 00:00（3/21 07:28 更新）
（中央社波士頓20日綜合外電報導）美國媒體今天引述消息人士的說法報導，美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克將以61億美元天價賣給加州一間私募股權公司的負責人齊澤姆，成為北美職業運動史上最高價的球隊出售案。
波士頓環球報（The Boston Globe）引述NBA消息人士說法指出，塞爾蒂克的所有權團隊已經同意，要把球隊賣給私募股權公司Symphony Technology Group聯合創辦人齊澤姆（William Chisholm）。
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塞爾蒂克的61億美元（約新台幣2010億元）出售案，將超越2023年職業美式足球聯盟NFL華盛頓指揮官隊的60億5000萬美元交易紀錄，但該出售案仍必須獲得美國職籃NBA理事會（NBA Board of Governors）的批准。
葛羅斯貝克（Wyc Grousbeck）主導的集團於2002年以3億6000萬美元收購了塞爾蒂克，而這支球隊已經在去年拿下創紀錄的第18座NBA總冠軍。（譯者：陳彥鈞）1140320
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