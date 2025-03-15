NBA塞爾蒂克103比91熄滅熱火 確定晉級季後賽

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（中央社邁阿密14日綜合外電報導）美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克今天晚間在客場迎戰邁阿密熱火，前鋒塔特姆奪得全場最高28分，後衛哈勒戴也拿下全場次高25分，終場就以103比91擊敗熱火，並確定晉級季後賽。

美聯社報導，塞爾蒂克全隊今晚總共投進19顆三分球，除了塔特姆（Jayson Tatum）與哈勒戴（Jrue Holiday）繳出好表現，隊友懷特（Derrick White）也有18分進帳。

此戰打完第3節，塞爾蒂克只有領先1分，但在決勝第4節共拿下25分拉開差距，反觀熱火僅拿到14分。

塞爾蒂克贏球後，本季例行賽戰績來到48勝19敗，又加上亞特蘭大老鷹敗給洛杉磯快艇，使尋求衛冕的綠衫軍確定晉級季後賽。

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熱火表現較佳球員包括砍進全隊最高23分的魏金斯（Andrew Wiggins），赫洛（Tyler Herro）與小賈奎斯（Jaime Jaquez Jr.）分別進帳19分及13分，但今晚輸給塞爾蒂克後已經6連敗，本季戰績來到29勝37負。

熱火本季與塞爾蒂克交手3場，分別得到89分、85分和今晚的91分，3場都沒有破百，而且都是以兩位數分差敗北。（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1140315