統一獅辦棒球榮耀展 30日「總機連憲」見面會

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（中央社記者謝靜雯台北22日電）中職統一7-ELEVEn獅隊新球季主場開幕戰將於30日在台南登場，推出「中華英雄X統一獅棒球榮耀展」，並在30日賽前舉行「總機連憲」見面會，安排陳傑憲與中職會長蔡其昌出席。

中職新賽季29日開打，獅隊開幕戰作客台北大巨蛋與中信兄弟交手，30日回到主場台南棒球場迎戰台鋼雄鷹隊。

獅隊今天發布新聞稿表示，將於3月30日至4月3日在台南棒球場外規劃「中華英雄X統一獅棒球榮耀展」，展出2024年世界12強棒球賽、今年世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊陣中獅隊教練及球員英雄故事，展品包括世界冠軍個人獎牌、比賽裝備等，邀請球迷再次回味曾經的感動。

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獅隊表示，30日主場開幕戰賽前場外活動為最強「尚勇總機」中職會長蔡其昌與「台灣隊長」陳傑憲見面會，除了訪談外，將舉辦尚勇最強組合「總機連憲合影見面會」，當日到萊恩酷門市（店內）現場消費結帳滿額新台幣2000元以上，可獲得「總機連憲合影見面會」參加券1張，每次消費滿額送、不得累計，每人每次限索取1張，限量30張，每張合影參加券可5人以內進行合影，每組限拍1張。

獅隊領隊蘇泰安表示，今年球季即將開始，感謝蔡其昌接受獅隊的邀請共襄盛舉，安排場外與陳傑憲一起同球迷互動，帶球迷再一次回到感動的時刻，行銷團隊也在「尚勇主題日」特別規劃棒球展，歡迎棒球迷一起進場共襄盛舉，為中華職棒新球季開打聲援，今年球季場場比賽精采可期，盼在陳傑憲帶領下，毫不保留拚出感動的球賽回饋球迷。（編輯：管中維）1140322