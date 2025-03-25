NCAA籃球錦標賽前兩輪少爆冷 運彩業者憂慘賠

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（中央社印第安納波利斯25日綜合外電報導）全美大學體育聯盟（NCAA）籃球錦標賽前兩輪打完，少見異軍突起的爆冷比賽結果，預計若是強隊繼續連戰皆捷，運彩業者恐將慘賠。

路透社報導，NCAA「東南聯盟」（SEC）本次共7隊晉級「甜蜜16強」（Sweet 16）創下紀錄，「十大聯盟」（Big Ten）和「12大聯盟」（Big 12）各4隊，大西洋沿岸聯盟（ACC）僅有被稱為「藍魔鬼」（Blue Devils）的杜克大學（Duke University）殺出重圍。

NCAA前兩輪捉對廝殺後，4支頭號種子球隊都晉級16強，而杜克大學是其中之一。

西區第10種子阿肯色大學（University of Arkansas）堪稱今年球季的「黑馬」傳奇，因阿肯色是打完前兩輪後唯一種子排名超過第6的晉級球隊，運彩業者預測，接下來仍將延續強隊晉級的趨勢。

據美國博彩公司DraftKings開出的封王賠率，目前杜克大學是+210，低於另外3支第一種子球隊的賠率，佛羅里達大學（University of Florida）是+350，休士頓大學（University of Houston）與奧本大學（Auburn University）都是+500。田納西大學（University of Tennessee）封王賠率+1700最高。

至於押誰封王的賭注中，20%看好杜克大學，而賭金中的21%也是集中於杜克大學，居甜蜜16強之首，賭金中的13%下給了佛羅里達大學，奧本大學與休士頓大學分別為6%。

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另一家博彩公司BetMGM開出的封王賠率也是大同小異，最被看好的前4隊分別是杜克大學+225，佛羅里達大學+350，休士頓大學+500和奧本大學+525。

BetMGM資深操盤手蘭夫托（Michael Ranftle）表示，今年NCAA錦標賽少爆冷，投注者靠著押強隊贏在前兩輪削翻了，BetMGM希望在接下來每一輪比賽中至少出現一場爆冷，不讓串關下注（parlay，連本帶利繼續下賭注）得逞。（譯者：曹宇帆/核稿：陳正健）1140325