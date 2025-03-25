FIFA前正副主席涉貪訴訟近10年 再度被判無罪

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（中央社瑞士穆滕茨25日綜合外電報導）國際足球總會（FIFA）前主席布萊特與前副主席普拉提尼歷時許久的貪腐官司，經檢方上訴至瑞士法院，今天又被判無罪。

綜合法新社與英國「衛報」（The Guardian）報導，如同2022年布萊特（Sepp Blatter）及普拉提尼（Michel Platini）首次被判無罪，位於巴塞爾（Basel）附近的穆滕茨（Muttenz）特別上訴法院，並未採納檢方要求判處20個月徒刑、緩刑2年的建議。

將近10年的法律訴訟後，全案仍可向瑞士聯邦法院（Swiss Federal Court）提最終上訴。

這兩人曾經是國際足壇最舉足輕重的要角，卻因這樁拖延許久的法律訴訟而徹底摧毀布萊特與前法國足球隊隊長及總教練普拉提尼的職涯。

布萊特和普拉提尼曾擔任FIFA的正副主席，但FIFA紀律委員會於2015年發現，布萊特曾於2011年授權支付200萬瑞士法郎（約新台幣7498萬元）給普拉提尼，於是兩人均被停權8年。

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布萊特當時主張，他在口頭約定後授權交給普拉提尼200萬瑞郎一事是合法的，不過紀律委員會指出，有關口頭約定的證據「沒有說服力，遭到駁回」。

瑞士檢方則說，這筆錢是不義之財，因此把布萊特列入調查對象。（譯者：曹宇帆/核稿：楊昭彥）1140325