NBA新賽季球隊薪資上限調高10% 額度增至51億元

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（中央社洛杉磯27日綜合外電報導）美國職籃NBA的2025-26年賽季，球隊薪資上限將提高10%，依據勞資協議准許的這個最大增幅，預料將使薪資上限從1億4060萬美元增至1億5460萬美元（約新台幣51億元）。

美國體育頻道ESPN於25日報導，豪華稅門檻預料也將從1億7080萬美元，調高至1億8790萬美元。

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若球隊薪資上限超過需繳納豪華稅的門檻，則第一道門檻預料將是1億9590萬美元，第二道門檻預料將是2億780萬美元。

這是聯盟新轉播權於下個賽季開始生效前預料之中的舉措，也是過去4年來，NBA薪資上限第3次調高10%。（譯者：曹宇帆/核稿：洪啓原）1140327