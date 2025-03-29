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中信兄弟女性打擊教練莎菈受關注 盼藉此開啟想像

2025/3/29 17:17
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（中央社記者楊啟芳台北29日電）中職中信兄弟女性打擊教練莎菈是亞洲職棒第一名場上的女性教練，她今天表示，希望藉此讓社會開始想像，女性在運動領域上也可以擔任很多不同角色，開啟社會間對話。

兄弟本季網羅女性打擊教練莎菈（Sarah Edwards），美國職棒大聯盟官方社群媒體今天也分享關於莎菈的報導。對於自己的女性身分備受討論，莎菈今天表示，「我在一個重要的位置，作為女性在運動職場可以讓社會開始想像，女性也可以在很多領域的擔任不同角色，希望藉此開啟對話。」

今天就是中華職棒開季，莎菈指出，球隊已經做好充足準備面對比賽。由於兄弟在官辦熱身賽期間打擊表現不佳，莎菈也因此被球迷議論，對此她指出，「我們在春訓有起有落，也更能感受球迷看法，但我已經準備好接受這些調戰。」

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莎菈也提到，兄弟陣中像是江坤宇、曾頌恩打擊狀況都不錯，「坤宇在熱身賽中展現了出色的打擊表現，頌恩在穩定性方面也讓我印象深刻。」

兄弟擁有「百萬象迷」，莎菈也有感受到球迷的熱情，「社群媒體上會收到很多有趣的訊息，各個球場也都感受得到球迷的熱情。」（編輯：陳政偉）1140329

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莎菈
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