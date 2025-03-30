日本春季甲子園橫濱高中睽違19年奪冠 11比4戰勝智弁和歌山

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（中央社記者戴雅真東京30日專電）日本春季甲子園今天在阪神甲子園球場舉行決賽，橫濱高中以11比4戰勝智弁和歌山高中，自2006年以來睽違19年再次奪冠，也是隊史第4次春季甲子園冠軍。

第97屆日本高中棒球選拔賽（春季甲子園）由32支隊伍在為期近兩週的賽事中爭取榮譽。

第3局1比1，橫濱高中憑藉阿部葉太的2分打點2壘安打，成功超前比分，並在第6局利用7支安打和對方失誤，一舉追加6分，第7局再添2分。最終全隊共擊出13支安打，拿下11分。加上夏季甲子園冠軍，橫濱高中合計6次在甲子園奪冠。

橫濱高中阿部葉太（左）第3局擊出2分打點的2壘安打，助隊超前比分。（共同社）

橫濱高中時隔6年第17次參賽，智弁和歌山高中則是時隔2年第16次參賽。兩隊在甲子園是時隔31年再次交鋒，上次交手時，智弁和歌山以10比2獲勝。

橫濱高中先發投手織田翔希最快球速達152公里，今天是連續第5場比賽擔任先發，他首局成功讓對手3上3下，主投6局僅失1分。

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志在時隔31年再度稱霸的智弁和歌山高中，先發投手渡邊颯人第6局失守，在2人出局、一三壘有人時，連續被擊出3支安打加上失誤，讓智弁和歌山高中一舉丟掉5分，渡邊也因此降板。接替的中井貴登板後，再被擊出一支內野安打，比數差距擴大到9比1。

橫濱高中在第一戰以4比2戰勝市立和歌山高中，第2戰以8比7險勝沖繩尚學高中，接下來5比1擊敗西日本短大附屬高中，準決賽以5比1力克去年冠軍高崎健康福祉大學高崎高中（簡稱健大高崎），最後在決賽11比4擊敗智弁和歌山高中獲勝。（編輯：田瑞華）1140330