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PLG勇士斬斷領航猿4連勝 鎖定例行賽第2席次

2025/3/30 20:33（3/30 21:11 更新）
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台灣職籃P.LEAGUE+台北富邦勇士隊30日與桃園璞園領航猿隊交手，靠著團隊戰力發揮，其中周桂羽（持球者）繳出14分、7助攻、3抄截，助隊以98比93如願搶勝。（PLG提供）中央社記者陳容琛傳真 114年3月30日
台灣職籃P.LEAGUE+台北富邦勇士隊30日與桃園璞園領航猿隊交手，靠著團隊戰力發揮，其中周桂羽（持球者）繳出14分、7助攻、3抄截，助隊以98比93如願搶勝。（PLG提供）中央社記者陳容琛傳真 114年3月30日
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（中央社記者陳容琛台北30日電）台灣職籃P.LEAGUE+台北富邦勇士今天靠著團隊戰力發揮，其中6人得分達到雙位數，最後以98比93斬斷桃園璞園領航猿近期的4連勝，同時鎖定例行賽第2席次。

勇士今天作客近10戰豪奪9勝的領航猿，在對手球星盧峻翔輪休情況下，勇士卻在首節未能討到便宜，開局陷入雙位數落後，所幸第2節團隊攻勢即時回神，周桂羽單節貢獻8分，搭配張鎮衙飆進2記三分彈，加上防守有效限制對手，幫助勇士帶著2分領先進入中場休息。

易籃後，兩隊陷入拉鋸戰、互有領先，直到最後一刻才分出勝負，勇士靠著陳又瑋終場前1分鐘砍進關鍵三分球，手握6分領先，雖然白曜誠隨即也回敬1記三分球，但勇士接連擋住領航猿的攻勢，最後以5分之差驚險帶走比賽勝利，並斬斷領航猿近期4連勝。

勇士此役團隊戰力發揮不俗，不僅6人得分達到雙位數，而且除了「野獸」林志傑外，其餘有上場的球員皆有分數進帳，執行教練吳永仁賽後接受媒體聯訪時表示，對球員感到很驕傲，尤其鋒線在攻守兩端挺身而出，「策略執行上也做得很好」。

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洋將柏德（Jabari Bird）、金恩（Nick King）缺陣下，吳永仁指出，給予球員精神喊話，希望所有鋒線把握上場機會，並點出張鎮衙、簡廷兆都表現不錯，「讓整個團隊對他們更有信心」。

鎖定例行賽第2名的席次後，接下來勇士還有2場賽事，吳永仁期許在例行賽最終戰，柏德、金恩其中1人能夠回歸，「不然如果等到季後賽，對團隊磨合上會稍微慢一點」。（編輯：黃名璽）1140330

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