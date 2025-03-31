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WB盃拳擊賽 陳念琴65公斤級首戰巴黎奧運銅牌

2025/3/31 14:24（3/31 14:44 更新）
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世界拳擊聯盟首度官辦賽事，台灣共有4名女拳好手參賽，其中陳念琴（圖）首輪對上巴黎奧運銅牌得主。（中央社檔案照片）
世界拳擊聯盟首度官辦賽事，台灣共有4名女拳好手參賽，其中陳念琴（圖）首輪對上巴黎奧運銅牌得主。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黎建忠台北31日電）世界拳擊聯盟（WB）今天起一連6天在巴西伊瓜蘇舉行WB盃拳擊賽，台灣由教練柯文明領軍，包括陳念琴、吳詩儀等4名女拳好手參賽，其中陳念琴將首戰巴黎奧運銅牌得主。

世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）在今年2月獲國際奧會授權認可為國際間最高階層的拳擊組織，WB盃（World Boxing Cup）拳擊賽也是WB首度以官方名義舉辦的賽事。

根據WB官網資訊，這場WB盃拳擊賽共計有超過190名選手、19個國家報名參加，比賽在巴西伊瓜蘇（Foz do Iguacu）登場，男、女各舉辦10個量級。

台灣由教練柯文明率隊出征，包括拿下巴黎奧運銅牌的陳念琴將參加65公斤級，吳詩儀參加57公斤級，以及目前以培訓隊身分參賽的48公斤級郭怡萱與51公斤級邱敬鈺。

柯文明接受中央社記者訪問時表示，這場比賽已經規劃很久了，畢竟是WB官方舉辦的首場比賽，勢必要去看看各國參與程度，以及大家的打法有沒有什麼改變。

柯文明強調，不會給4名選手太多目標和壓力，畢竟今年賽季才剛開始，先好好感受有強度的比賽氛圍。

斯特蘭國際拳擊賽3月初在保加利亞舉行，陳念琴和吳詩儀各自拿下不同量級金牌。

根據WB盃拳擊賽大會籤表，台灣4名女將當中陳念琴將率先登場，預計台灣時間明天凌晨5時首戰地主好手索亞瑞斯（Beatriz Soares），這個量級共計5人參賽。

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索亞瑞斯分別在東京奧運、巴黎奧運獲得女子60公斤級銀、銅牌；陳念琴對她並不陌生，2023年雙方當時在現已遭停權的國際拳擊總會（IBA）賽事交手，陳念琴以5比0完勝摘金。

至於「台灣女拳4金釵」當中的林郁婷、黃筱雯原本也計畫參賽，但後來考量其他因素，決定改由5月的泰國公開賽作為今年首戰。（編輯：張雅淨）1140331

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