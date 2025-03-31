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全中運聖火本島傳遞啟程 南高屏接力連線

2025/3/31 19:07
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（中央社記者楊思瑞台南31日電）114年全國中等學校運動會（全中運）聖火於今天正式展開本島傳遞首日行程，自台南市政府永華市政中心啟程，傳遞至高雄鼓山高中及屏東縣政府，順利完成南台灣第一階段行程。

台南市政府體育局新聞稿指出，全中運聖火本島傳遞從台南開始，將逆時針繞行全台一周，首站抵達高雄鼓山高中，由高雄市教育局長吳立森迎接，鼓山高中坐落於山海交匯廊道間，結合動能、前瞻與國際視野，是高雄重視教育與體育發展象徵。

台南市體育局指出，鼓山高中於113年全國中等學校運動會斬獲7金4銀4銅好成績，位列高雄市113年全中運獎牌數首位，今天高舉全中運聖火，也預備迎接新年度榮耀時刻。

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台南市體育局指出，屏東站由屏東縣教育處長楊英雪代表迎火，並由枋寮高中師生共同參與，展現屏東對青年體育全力支持。枋寮高中在113年全國中等學校運動會勇奪2金6銀4銅，是屏東縣體育績優學校，114年全中運必將全力以赴，爭取佳績。

台南市體育局長陳良乾表示，全中運聖火從台南啟程，代表體育精神接力，此次邀請各縣市績優好手擔任聖火傳遞手，透過聖火傳承及榮譽，鼓勵各縣市體育績優學校，聖火預計4月18日回到台南安座，各地民眾如在路上遇見環台聖火車、聖火手，希望給予加油及鼓勵。（編輯：李淑華）1140331

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