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全中運在台南 4/19開幕票5570張25分鐘被搶光

2025/4/3 12:01
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（中央社記者張榮祥台南3日電）114年全國中等學校運動會4月19日在台南市亞太國際棒球訓練中心開幕，請來國內外藝人登台接力演出。台南市政府今天上午8時開放線上免費索票，5570張票25分鐘就被搶光。

睽違22年，今年全中運在台南，時間自19日至24日，預定19日下午5時20分在亞太國際棒球訓練中心少棒主球場開幕，以「榮耀派對」為主題，演出卡司陣容強大。

全中運開幕將請來韓國Super Junior的厲旭、日本女團CUTIE STREET、韓國出道的台灣女團GENBLUE幻藍小熊、盧廣仲、玖壹壹等登台接力演出。

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市府今天上午8時起開放線上免費索票，5570張票25分鐘就被搶光。市府表示，當天現場開放候補，晚上6時起進場，因容納人數有限，若現場無座位將停止開放入場。

市府新聞稿指出，全中運開幕典禮融合台南歷史和棒球元素，展現深厚文化底蘊；主舞台設計以棒球為主題，加入城牆意象的縣市手舉牌，象徵台南作為棒球重鎮的榮耀，且以震撼音樂和舞蹈，帶來難忘視聽盛宴。（編輯：孫承武）1140403

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