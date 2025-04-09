陳羿岑國際賽初體驗 U15世中運400公尺破大會摘金

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（中央社記者陳容琛台北9日電）生涯首度征戰國際賽，台灣田徑小將陳羿岑今天在世界中學生U15運動會的女子400公尺決賽，以破大會紀錄54秒85摘下金牌，教練林智偉表示滿意秒數。

陳羿岑從國小一年級參加舞蹈校隊，曾接觸現代舞和古典舞，不過在五年級體育課測驗時，因擁有不錯速度，被邀請成為田徑隊一員，踏上追求速度之路。她在去年全國中等學校運動會大放異彩，參加5個項目皆勇奪金牌，尤其400公尺更躍升台灣史上第3傑。

代表台灣征戰於塞爾維亞舉行的世界中學生U15運動會，陳羿岑今天在女子400公尺項目表現亮眼，預賽以總排名第1名之姿前進決賽，最後再以破大會紀錄的54秒85摘下金牌，同時是個人生涯首面國際賽獎牌。

教練林智偉接受中央社採訪時表示，這趟沒有特別設定秒數，希望陳羿岑以賽代訓，加上愛徒相當期待首次踏上國際賽舞台，在亢奮的心情下繳出不錯的成績，「這幾天的天氣比較冷，甚至還有下雪情況，所以我們前幾天沒辦法到場地適應，因此利用預賽先抓感覺，決賽再做調整。」

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林智偉指出，年初將重點擺在提升陳羿岑的速度，目前整體速度確實有進步，不過400公尺配速尚未達到最佳狀態，只能透過比賽抓感覺，「重點擺在4、5月比賽，全中運還會再做微調。」而陳羿岑明天將參加女子200公尺，力拚本屆世中運第2面獎牌。

另外，台灣跨欄新星林子婕也繳出亮眼成績，在女子100公尺跨欄決賽以13秒91勇奪金牌，而且是台灣代表團在本屆世中運田徑項目的首面金牌。（編輯：李亨山）1140409

陳羿岑 世界中學生U15運動會 陳羿岑國際賽首秀玩偶相伴