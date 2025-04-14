全中運屏東縣代表隊出征 周春米勉勵選手享受比賽

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（中央社記者李卉婷屏東縣14日電）全國中等學校運動會19至24日於台南舉行，屏東共有846名選手參與21項賽事，今天由縣長周春米授旗，同時勉勵選手享受比賽、全力以赴。

周春米致詞表示，屏東在上屆全中運表現優異，拿下16金32銀31銅，共79面獎牌，展示出屏東體育人才卓越實力；今年全中運共有846名隊職員參賽，期許選手即使在競技緊張氣氛下，也能發揮個人及團隊實力，突破以往，再創巔峰。

近期屏東縣選手不論個人或團體，參加國際賽事與全國體育運動賽事屢傳捷報，周春米會中並頒發營養金及獎助金給屏東縣至正國中學生廖堉棋及水泉國小、中正國中、新園國中。

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屏東縣體育發展中心指出，桌球選手廖堉棋在WTT（世界桌球職業大聯盟）韓國江陵站U15男女混雙比賽，成功摘金；水泉國小於全國少年籃球錦標賽U12女子MINI組榮獲冠軍；中正國中參加113學年度中等學校足球聯賽（5人制）國中男子組榮獲亞軍；新園國中參加113學年度國民中學排球聯賽（JHVL）甲組國女組榮獲季軍。

體發中心表示，持續投入資源完善各項運動場館，推動四級五區體育人才培育政策，改善各校運動環境，充實體育設施設備，培養更多優秀選手，盤點這屆全中運屏東縣熱門奪牌項目包括木球、田徑、柔道、軟式網球、跆拳道對打、舉重、競技體操等。（編輯：陳仁華）1140414