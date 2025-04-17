日本女團CUTIE STREET任全中運嘉賓 搶喝台灣珍奶

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（中央社記者洪素津台北17日電）日本億級女團CUTIE STREET出道爆紅，她們將在19日參加全中運開幕典禮，首度來台的她們也搶先品嚐道地的台灣珍奶，大呼過癮，受訪時也表示最想合作韓團TWICE的子瑜。

日本女團CUTIE STREET由古澤里紗、佐野愛花、板倉可奈、增田彩乃、 川本笑瑠、梅田miyu、真鍋凪咲、櫻庭遙花組成，以歌曲「只有可愛不行嗎？」爆紅，她們17日接受台灣媒體聯訪，透露19日將到台南參加全中運開幕典禮活動，愛台灣美食的她們表示一定要去吃吃看台南的牛肉湯。

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CUTIE STREET受邀赴台南擔任全中運開幕表演嘉賓，同場還有SUPER JUNIOR厲旭，團員梅田miyu則喊話希望未來有機會能和TWICE的子瑜合作。

CUTIE STREET首度來到台灣演出，抵台時搶先品嚐台灣珍奶，她們開心表示，「除了珍珠還有椰果，這組合很新鮮、好喝！」（編輯：蕭博文）1140417