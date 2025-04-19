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卡巴迪二度進入全中運 強權治平高中首戰輕鬆勝

2025/4/19 17:54（4/19 18:16 更新）
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114年全中運卡巴迪首日賽事台南善化高中球員（6號）嘗試突破桃園市治平高中球員的防守，可惜最終仍以35比97不敵對手。中央社記者黎建忠攝 114年4月19日
114年全中運卡巴迪首日賽事台南善化高中球員（6號）嘗試突破桃園市治平高中球員的防守，可惜最終仍以35比97不敵對手。中央社記者黎建忠攝 114年4月19日
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（中央社記者黎建忠台南19日電）114年全國中等學校運動會今晚在台南開幕，第2度成為競賽種類的卡巴迪，來自桃園的強權治平高中，預賽首戰以97比35輕取善化高中，順利開出紅盤。

卡巴迪運動在台灣發展多年，終於在2022年杭州亞運開花結果，拿下男子銅牌、女子銀牌，也讓基層學校蓬勃發展。

今年3月才剛拿下會長盃全國錦標賽高中組冠軍的治平高中，今天展現霸主氣勢，面對善化高中不論攻防都完勝對手一籌，如願拿下預賽首勝。

治平高中教練黃日宏今天告訴中央社記者，治平高中卡巴迪校隊是新成立，當初是因為桃園的東安國中有5名卡巴迪選手想要繼續練，剛好治平高中也成立體育班，所以才收了這些國中好手。

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黃日宏表示，其實剛成立的時候有些辛苦，畢竟全隊只有5個人有經驗，其他成員都是從0開始，幾乎都是從普通班或者其他運動項目的社團找來的學生。

自從亞運拿下2面獎牌後，卡巴迪在基層比較容易招生和發展，「現在卡巴迪運動確實有慢慢被重視，但處於各縣市發展不均衡的情況，還是需要政府或者協會多挹注一些資源給基層學校。」（編輯：李亨山）1140419

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