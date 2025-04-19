全中運治平高中主攻手莊司雅各 靠卡巴迪找到自信

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（中央社記者黎建忠台南19日電）全中運卡巴迪今天展開預賽首戰，來自桃園的治平高中被視為奪冠大熱門，首役以97比35輕取地主善化高中；陣中主攻手莊司雅各從籃球改練卡巴迪，還因此改變人生、找回自信。

目前就讀高二的莊司雅各，是桃園復興區的泰雅族原住民，在東安國中時一開始是打籃球，但因身高不夠加上技巧並不出色，因此根本打不到球。

國二時全中運首度將卡巴迪納入舉辦項目，因此東安國中決定成立卡巴迪校隊，也讓莊司雅各決定轉換跑道，從此投入卡巴迪世界。

莊司雅各今天告訴中央社記者，卡巴迪是一種會「越玩越上癮」的運動，「我自己很喜歡男人之間肌肉碰撞的快感，而且也能和隊友建立起革命情感和互相信任的友誼。」

莊司雅各表示，卡巴迪是很注重團體的運動，尤其在防守的時候，隊友之間的默契要非常好，才知道什麼時候要上前抓人。

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談到加入卡巴迪帶來的改變，莊司雅各很有感，「以前籃球打得不好，整個人也都畏畏縮縮，但加入卡巴迪之後，不但有成績，也打出自己的信心，生活中也比較能和外界交流。」

莊司雅各強調，自己會當主攻手，就是因為很有成就感，「進攻時雖然要自己一個人去對抗對方全隊的防守，但如果可以順利得分，還可以救1個隊友回來，成就感倍增，非常好玩。」（編輯：龍柏安）1140419