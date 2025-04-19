全中運金門傳捷報 舉重國中男子組楊易勳破2項紀錄摘金

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（中央社記者吳玟嶸金門19日電）金門舉重好手楊易勳在今年全中運國男組舉重81公斤級賽事奪金，也打破挺舉與總和2項大會紀錄；教練童建融說：「他每天都在突破自己，這面金牌和2項紀錄，是他應得的榮耀。」

114年全國中等學校運動會各項賽事在台南登場，今天進行國中男子組舉重81公斤級賽事，來自金門金沙國中好手楊易勳以抓舉102公斤、挺舉144公斤、總和246公斤奪得金牌。

金門縣教育處透過新聞稿表示，楊易勳在抓舉項目成功舉起102公斤，雖然挑戰全國紀錄112公斤未果，但隨後於挺舉144公斤試舉成功，刷新大會紀錄，將總和成績推升至246公斤，打破挺舉與總和2項大會紀錄。

教育處指出，楊易勳今年3月在全國青年盃舉重錦標賽中就以抓舉103公斤、挺舉131公斤稱霸同量級，此次他不只再次拿下金牌，更在挺舉項目大幅提升13公斤。

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指導教練童建融表示，楊易勳並非天才型選手，但卻擁有超越常人毅力與專注力，除平時訓練全力以赴，休息時間也不忘協助家中農務，這些歷練成為他在賽場上沉穩發揮關鍵，「從青年盃到全中運，他每天都在突破自己，這面金牌和2項紀錄，是他應得的榮耀。」

金門縣教育處長孫麗琪表示，未來縣府將持續投入更多資源，培育優秀體育人才，讓金門在全國舞台上能見度與競爭力不斷提升。（編輯：龍柏安）1140419