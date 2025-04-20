奧運學長姐坐鎮 全中運明德高中反曲弓男團摘金

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（中央社記者黎建忠台南20日電）114年全國中等學校運動會在台南舉行，今天進行射箭反曲弓團體賽，新北市明德高中選手在奧運國手學長湯智鈞、學姐雷千瑩「壓鎮」下，包辦男子團體金牌、女子團體銅牌。

今天登場的高中反曲弓男、女團體賽，從明德高中畢業的奧運台灣國手雷千瑩、湯智鈞、戴宇軒都到場觀戰，也給了下場比賽的選手莫大信心。

高中男子反曲弓團體賽，明德高中由柯倫祐、高健鈞、張宇謙組軍，決賽對上新竹縣竹北高中，前2局明德都輕鬆拿下，取得積分4比0優勢，第3局雙方戰平後，明德高中就以5比1積分摘金。

教練劉展明今天告訴中央社記者，關鍵人物應該還是擔任第1棒的柯倫祐，「他每次第1支箭幾乎都是9分、10分，帶給隊友很大的幫助跟信心。我也告訴他，高中最後一年不要留遺憾。」

柯倫祐表示，「我很喜歡擔任第1棒的角色，很有挑戰性，也可以給隊友增加安定感。最後一年的全中運，我也跟自己說拿出最好表現就好，很開心有好結果。」

明德高中男子反曲弓團體自從民國108年湯智鈞幫助學校拿下最後一次金牌畢業後，相隔5年才又再度摘金。

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高中女子反曲弓團體賽，明德高中4強經過加射後敗給台北市麗山高中，但她們很快重整旗鼓，在銅牌戰以6比0擊敗新竹高商。

去年全中運獲得女子個人金牌的明德高中風佑築表示，確實有點可惜，在加射的時候落敗，「不過我們很快找到方式調整，銅牌戰終於有展現出該有的狀態，至少還是有帶走一面獎牌。」（編輯：張雅淨）1140420