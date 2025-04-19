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全中運台南登場 賴總統：運動部114年正式上路

2025/4/19 20:41（4/19 21:05 更新）
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114年全國中等學校運動會開幕典禮19日晚間在台南市盛大登場，總統賴清德（前中）出席與會，並當場宣布運動部將在2025年正式上路。中央社記者張榮祥台南攝 114年4月19日
114年全國中等學校運動會開幕典禮19日晚間在台南市盛大登場，總統賴清德（前中）出席與會，並當場宣布運動部將在2025年正式上路。中央社記者張榮祥台南攝 114年4月19日
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（中央社記者張榮祥台南19日電）皎潔夜空下，114年全國中等學校運動會今晚在台南市熱鬧登場，總統賴清德當場宣布運動部今年正式上路，協助台灣健兒在國際競技場上追求夢想，也推動運動產業。

114年全中運今晚在台南市亞太國際棒球訓練中心少棒主球場揭幕，開幕活動安排台灣、日本、韓國知名藝人、團體上台展演，吸引大批年輕人排隊進場，現場氣氛十分歡樂。

此外，全中運會旗進場前，更有鯨魚造型吉祥物「鯤鯓」氣球引領飄過主舞台前，讓人大讚創意十足。

賴總統回到台南娘家主持全中運開幕，他表示，睽違22年，全中運在台南舉辦，22縣市都未缺席，1萬8000名選手參賽22個項目，希望每名選手奪得最好成績。

賴總統盛讚全中運賽程規劃，市府也提供台南各項文化作為及美食地圖，跨歷史、時空聯合表演，每個縣市團隊要抽空在台南城市旅遊，留下更多美好回憶。

賴總統表示，他喜歡今年全中運大會主題-榮耀的起點。每場比賽都有勝負，勝負固然重要，但榮耀更重要，要有拚鬥精神，全力以赴，勝不驕、敗不餒，讓每次競賽作為下次比賽最好憑藉。

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賴總統說，全中運也可作為有志於在國際爭取理想的榮譽起點，台灣許多奧運、亞運、世大運選手都出自全中運，希望選手一定要好好把握舞台，未來在國際追求夢想、扎下更好的基礎。

賴總統同時宣布運動部今年正式上路，透過全民運動，讓民眾健康，國家更強，且協助台灣健兒在國際競技場追求夢想，及推動台灣運動產業，也讓世界擁抱台灣。（編輯：郭諭儒）1140419

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114年全國中等學校運動會19日晚間在台南市盛大舉辦開幕典禮，日本女團CUTIE STREET（圖）也應邀跨海來台參與盛會，帶來精彩演出。中央社記者張榮祥台南攝 114年4月19日
114年全國中等學校運動會19日晚間在台南市盛大舉辦開幕典禮，日本女團CUTIE STREET（圖）也應邀跨海來台參與盛會，帶來精彩演出。中央社記者張榮祥台南攝 114年4月19日
114年全國中等學校運動會19日晚間在台南市盛大舉行開幕典禮，鯨魚造型吉祥物「鯤鯓」的大型氣球在眾人牽引下飄過主舞台前，十分吸睛。中央社記者張榮祥台南攝 114年4月19日
114年全國中等學校運動會19日晚間在台南市盛大舉行開幕典禮，鯨魚造型吉祥物「鯤鯓」的大型氣球在眾人牽引下飄過主舞台前，十分吸睛。中央社記者張榮祥台南攝 114年4月19日
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