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全中運體操國男組 大同高中鄭丞佑力拚衛冕雙金

2025/4/20 19:05
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（中央社記者黎建忠台南20日電）台灣體操國家隊教練鄭焜杰的兒子鄭丞佑4月初才在世界中學生U15運動會摘金，今天在全中運體操國男組，又稱霸地板、跳馬的資格賽榜首，對於衛冕金牌信心十足。

鄭丞佑在小學5年級時因左手骨折造成生長板破裂，原以為傷勢已痊癒，沒想到上了國中突然又疼痛，甚至到現在左手臂都還無法正常全部伸直。

儘管如此，還是無法撼動鄭丞佑想要練體操的心，他今天告訴中央社記者，不論手臂的狀況怎樣，「我從來沒有想過要放棄，就算因為手的問題無法再比個人全能，但也想繼續挑戰單項，把動作做到極致。」

對於今年的全中運，就讀台北市大同高中國中部3年級的鄭丞佑自認沒有什麼壓力，「我覺得下場的感覺很享受，也覺得自己經過U15世中運的洗禮後，經驗也變得更好一些。」

談到爸爸總是在旁觀戰，鄭丞佑笑說，「其實我覺得很好，因為每次我把動作完美做完時，第一時間就是希望爸爸可以在旁邊親眼看到。」

鄭丞佑除了地板、跳馬獲得資格賽第1外，單槓也排在第2，決賽日很有機會挑戰3金。

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鄭焜杰表示，「其實單槓平常練得不多，主要是可以讓他左手臂伸展、拉直，算是意外的驚喜。」

鄭丞佑指出，「其實我滿喜歡單槓的，因為可以在空中飛又有旋轉，跟跳馬的感覺有點像，我覺得這樣的動作都很帥。」（編輯：戴光育）1140420

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