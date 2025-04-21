楊玫玫全中運高女百米摘金 不甘心未破大會紀錄

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（中央社記者黎建忠台南21日電）就讀台中大甲高中的「美少女」楊玫玫，今天在全中運女子100公尺決賽以11秒73成績摘金，不過她賽後落淚懊惱地說：「最後一次全中運了，還是沒能破大會紀錄。」

楊玫玫在準決賽就已跑出11秒71成績，距離大會紀錄11秒70就差一點，原本寄望決賽一舉改寫，沒想到還是功虧一簣。

賽後楊玫玫在接受中央社訪問時瞬間淚崩，她說：「其實我本來狀況很好，要不是2個月前大腿拉傷，我真的可以改寫大會紀錄，這也是我生涯最後一次全中運的目標。」

楊玫玫表示，「在受傷前我的訓練狀態非常好，教練跟我都有信心可以破大會紀錄，不過即使受傷後，我心態還是保持得很好，樂觀看待這個傷勢。」

個性開朗的楊玫玫收拾完情緒後也提到，留下一點遺憾也好，這樣未來比賽就會更加努力，「既然今年全中運破不了100的紀錄，那就繼續瞄準200公尺吧。」

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楊玫玫也特別感謝教練賴冠宇，「教練從我高一開始帶我，我們算是互相信任、互相進步，雖然有時候練得不好我還是會發脾氣或者頂嘴，但他總會很有耐心地開導我。」

今年已經高三的楊玫玫，在6年全中運的女子100公尺賽場，拿下4金2銀成績，她笑說：「接下來就要向前看，戰場也將升級到全大運了。」（編輯：張雅淨）1140421