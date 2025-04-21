明德高中女箭客風佑築 全中運個人賽摘金2連霸

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（中央社記者黎建忠台南21日電）新北市明德高中女箭客風佑築今天在全中運射箭反曲弓個人對抗賽一路過關斬將，並在金牌戰以6比4擊敗新竹縣東泰高中的江育彤，順利完成2連霸。

風佑築連同昨天的反曲弓女團銅牌、混雙金牌，總計今年全國中等學校運動會拿下2金1銅，為最後一年的高中生涯劃下完美句點；至於明德高中射箭隊累計拿下3金2銅，是高中組最大贏家。

風佑築今天告訴中央社記者，其實第1場比賽下去的時候發揮得不太穩定，對於風向的掌握不是很好，「不過教練一直在後面提醒我、鼓勵我，才讓我越射越有信心。」

最後一次參加全中運，風佑築原本賽前想說拿個1金就很不錯，沒想到個人和混雙都完成連霸，她表示，「比較可惜的還是女團沒能和隊友一起摘金，讓最後一年全中運有一點點遺憾。」

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明德高中教練劉展明提到，近3年的全中運反曲弓高女組個人賽，分別由明德的梁芷嫣、風佑築包辦，也算是另類連霸模式。

結束全中運賽事的風佑築，隨即將投入今年7月世界大學運動會集訓，她笑說：「今年只有世大運這個運動會，當然希望自己可以好好發揮，帶回好成績。」（編輯：張雅淨）1140421