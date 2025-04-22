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全中運高男110公尺跨欄 吳育廷破U20亞洲紀錄摘金

2025/4/22 15:32
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（中央社記者黎建忠台南22日電）就讀桃園市楊梅高中三年級的吳育廷，今天持續火燙狀態，在全中運高男110公尺跨欄決賽，跑出破U20亞洲紀錄的13秒15摘金，賽後他笑說：「算是完美結束高中生涯。」

吳育廷昨天在準決賽就跑出破U20全國紀錄的13秒27，沒想到今天的決賽，他再度刷新秒數，還打破日本選手泉谷駿介在2018年締造的U20亞洲紀錄13秒19。

從鳴槍起跑後，吳育廷以行雲流水的節奏，幾乎毫無失誤的跨過每一個欄架，過終點時還霸氣大吼一聲。高中男子欄架高度是0.991公尺，和成人賽事1.067公尺的高度不同。

吳育廷賽後接受媒體訪問時表示，其實在熱身的時候就感覺狀況很不錯，「所以比賽時我就特別專注，把所有練習時的動作都順暢做完，能破亞洲紀錄我自己也有嚇到，應該就是高中生涯最完美的結局吧。」

吳育廷在國中時就在全中運嶄露頭角，不過上了高中之後狀況起起伏伏，高二時自己心態崩壞，訓練斷斷續續，直到高三才又找回信心。

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教練莊一鴻也感慨地說：「如果不是我，這個孩子可能早就不知道去哪了！」在教練眼中，吳育廷是一個很認真的選手，只不過很容易因為訓練狀況而影響信心。

吳育廷強調，接下來上大學之後，一定要更加自律更加認真練習，不能再讓自己陷入高中這3年的輪迴，希望能盡快適應成人的欄架高度，再跑出屬於自己的好成績。（編輯：李錫璋）1140422

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